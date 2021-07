Una Roma blindata: niente diretta tv per le prime amichevoli

NOTIZIE ROMA CALCIO – Una brutta notizia per i tifosi della Roma arriva dalle pagine de Il Messaggero oggi in edicola, soprattutto per quelli che speravano di assistere alle prime partite amichevoli dei giallorossi in programma questa settimana.

Le gare contro Montecatini (giovedì prossimo alle ore 18) e Ternana (domenica 18 luglio, sempre alle 18) non saranno trasmesse in diretta dai canali social della Roma, e nemmeno dalla nuova Roma TV+, che trasmette ormai solo via web.

Il club giallorosso trasmetterà al termine del match soltanto gli highlights, i così detti riflessi filmati, ovvero i momenti salienti dei due match. “Una Roma blindata“, titola la Gazzetta dello Sport: Mourinho preferisce isolare la sua squadra in quelle che sono considerate tappe di preparazione.

Per assistere in diretta alla prima partita amichevole della Roma di Mourinho sarà necessario attendere mercoledì 21 luglio alle 17, quando i giallorossi affronteranno la Triestina: la gara infatti sarà trasmessa integralmente.

Fonte: Il Messaggero / Gazzetta dello Sport