Mou fa correre la Roma: con lo Special One si torna alle doppie sedute in stile Zeman

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Si suda parecchio. E non solo per il caldo intenso degli ultimi giorni. A Trigoria la musica è cambiata: con Mourinho sono tornate le doppie sedute in stile Zeman, scrive l’edizione odierna di Leggo (F. Balzani).

Anche Il Tempo (A. Austini), punta oggi su come gli allenamenti a Trigoria siano cambiati sotto la guida dello Special One: sessioni più intese, fatte di tanto lavoro atletico. Mou fa correre la Roma, più di quanto fosse abituata a farlo negli anni recenti.

Se la fase atletica viene spesso riproposta nel video che vengono pubblicati dal club sui canali social al termine della giornata, è blindatissima la fase tattica.

Il portoghese è sempre presente, sta col fiato sul collo dei giocatori ma continua a concedersi i tipici momenti “mourinhani”, come quando ieri ha usato i paletti per simulare il lancio del giavellotto.

Fonte: Il Tempo / Leggo