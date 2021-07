Roma, un terzino in prestito: arriverà dall’estero

AS ROMA CALCIOMERCATO – Con Rui Patricio in arrivo oggi a Roma e Xhaka pronto a seguirlo nel giro di qualche giorno, ora il tema di mercato più discusso sui giornali è il nome del terzino sinistro che sostituirà Spinazzola per i prossimi 7-8 mesi.

Stando a quanto scrive l’edizione odierna de Il Tempo (A. Austini), la lista dei giocatori al vaglio della Roma, tra giocatori offerti e obiettivi concreti, è molto lunga e variegata.

Si va dal macedone Alioski ai due cedibili del Chelsea, Emerson Palmieri e Marcos Alonso, fino all’olandese van Aanolth (svincolato come Alioski), al brasiliano Wendell del Bayer Leverkusen. Nelle ultime ore è stato offerto anche Alex Telles del Manchester United.

La Roma preferirebbe prendere il terzino in prestito e anche in questo caso è più probabile che arrivi dall’estero. Iniziasse oggi il campionato, in quel ruolo potrebbe giocarci il fresco campione d’Europa Florenzi, schierato a sinistra da Mancini negli ultimissimi minuti della finale di Wembley.

