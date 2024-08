E’ la notte di Paulo: DDR riparte da Dybala per ritrovare la strada della vittoria

AS ROMA NEWS – Dalla contestazione alla festa il passo è breve. E’ bastato un semplice no, quello detto da Paulo Dybala agli arabi dell’Al Qadsiah e alla pioggia di milioni portata in dote dai sauditi, per cambiare drasticamente l’umore della piazza.

E così quella di stasera all’Olimpico, esordio stagionale casalingo per i giallorossi, si preannuncia come una serata di gala: lo stadio sarà nuovamente sold out, e l’amore incondizionato dei tifosi per la Roma sarà rivolto principalmente verso l’argentino: cori, striscioni e manifestazioni d’affetto saranno il leitmotiv della serata.

Ma attenzione a considerare l’Empoli un semplice sparring partner: i toscani cercheranno a tutti i costi di rovinare la festa giallorossa. De Rossi chiederà massima concentrazione ai suoi, apparsi ancora molto lontani dalla squadra spumeggiante e ben oliata che vorrebbe vedere il tecnico.

DDR, in attesa di quei rinforzi che dovrebbero completare la squadra in questi ultimi giorni di mercato, punterà con ogni probabilità sulla voglia di spaccare il mondo di Dybala, l’uomo più atteso di questa serata: scontata la sua presenza da titolare in coppia con Soulè, alle spalle di Dovbyk.

Dopo il pareggio stentato di Cagliari, i tre punti sono assolutamente necessari: prima della pausa la Roma sarà di scena a Torino contro la Juventus, e arrivarci con due o addirittura un solo punto in cascina sarebbe uno scenario da brividi. Ecco perchè vincere stasera sarà l’unico obiettivo della Roma, con o senza i gol di Dybala.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

