Zalewski e Abraham preparano le valigie: con 30 milioni Ghisolfi può riaccendere il mercato giallorosso

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Cinque giorni alla chiusura del mercato. Sufficienti per far sì che più di qualcosa possa cambiare nella rosa della Roma.

I due calciatori che sembrano più vicini alla cessione sono Tammy Abraham e Nicola Zalewski. Per il polacco è arrivata nelle ultime ore una proposta di acquisto a titolo definitivo del PSV Eindhoven: 12 milioni la richiesta della Roma, 9 l’offerta degli olandesi.

Il club giallorosso è pronto ad accettare, ma prima di limare i dettagli aspetta con ansia il via libera del calciatore. Zalewski sa di non essere centrale nel progetto del club, ma sa anche di essere apprezzato dall’allenatore, che lo ha fatto partire subito titolare alla prima di campionato: ore di riflessione per Nicola, la risposta è attesa a breve. E l’esito è tutt’altro che scontato.

Non c’è invece ancora una proposta ufficiale del West Ham per Tammy Abraham: il club londinese però è tornata a bussare alle porte di Trigoria per informarsi sulle richieste della Roma. Se prima la richiesta di Ghisolfi era di 25-30 milioni, ora le pretese sono scese intorno ai 20 più bonus. Il ds aspetta passi concreti per trattare: il centravanti non direbbe di no all’idea di tornare a calcare i campi della Premier League.

La Roma, se tutto andrà per il verso giusto, potrebbe incassare una trentina di milioni, soldi benedetti per andare a colmare le lacune in rosa: preso Abdulhamid, Ghisolfi concentrerà i suoi sforzi su difensore centrale e esterno sinistro d’attacco. Il centrocampista potrebbe arrivare solo in caso di cessione: da capire il destino di Bove, per il quale al momento non sono arrivate offerte soddisfacenti.

Giallorossi.net – G. Pinoli

