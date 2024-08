Abdulhamid in arrivo, ma Assignon non sfuma. E Ghisolfi vuole chiudere per Danso

AS ROMA NEWS CALCIOMERCATO – L’arrivo in città di Saud Abdulhamid è fissato per la giornata di lunedì con un volto diretto proveniente da Riyad. Sarà dunque il saudita il terzino destro che si alternerà con Celik nell’undici giallorosso. Con Sangarè che continuerà a crescere in prima squadra.

Sembrerebbe dunque destinato a sfumare l’affare Assignon, che Ghisolfi aveva portato avanti per settimane con il Rennes: Massara aveva posto un ultimatum alla Roma, che però non ha sortito effetti. Da Trigoria non è mai partita un’offerta scritta per l’esterno francese.

Un po’ a sorpresa però diversi quotidiani oggi non danno per conclusa la trattativa tra Roma e Rennes per il 24enne: secondo il Corriere dello Sport l’affare è ancora in standby, mentre per il Corriere della Sera i contatti tra i due club sarebbero ancora aperti. Diversa la versione de Il Tempo, che considera sfumato l’affare.

Ma gli sforzi del ds romanista in queste ore sono rivolti tutti, o quasi, sull’affare Kevin Danso: il difensore austriaco è nel mirino della Roma che con lui vuole completare il pacchetto di centrali.

L’offerta di Ghisolfi è arrivata a toccare i 22 milioni di euro, ma il Lens è fermo sulla sua richiesta di 25 milioni: con i bonus l’affare può sbloccarsi.

Fonti: Corriere dello Sport / Corriere della Sera / Il Messaggero

