Calciomercato Roma, si tratta con il West Ham per la cessione di Abraham: Fernandez-Pardo o Ngonge se Tammy si accorda con i londinesi

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Trattativa in corso tra la Roma, il West Ham e l’attaccante giallorosso Tammy Abraham. Lo riferisce in questi minuti il giornalista Gianluca Di Marzio di Sky Sport.

Il club londinese ha presentato un’offerta molto vicina alle richieste del club capitolino, dunque al momento l’accordo col club sembra essere possibile.

Da capire invece se sarà possibile raggiungere un’intesa con il calciatore: lo stipendio di Abraham è infatti piuttosto importante e dunque va trovata la quadra anche tra West Ham e il centravanti inglese.

Qualora Abraham dovesse lasciare la Roma nelle prossime ore, Ghisolfi avrebbe pronte due alternative: o chiudere per Cyril Ngonge del Napoli, attaccante che può ricoprire anche il ruolo di attaccante centrale, oppure andare a dama con Matias Fernandez-Pardo del Gent, giovane esterno sinistro che ha giocato anche da seconda punta.

Fonte: Gianlucadimarzio.com

