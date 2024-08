CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questa domenica 25 agosto 2024 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 10:30 – ANCHE KARI NELLA LISTA DI GHISLFI – Non solo Konè. Dalla Francia giunge un’indiscrezione circa l’interesse di Ghisolfi per Ayman Kari (19), centrocampista del PSG che attualmente si trova fuori dai piani di Luis Enrique. Su di lui anche il Basilea. (le10sport.com)

Ore 9:40 – ASSIGNON ANCORA IN BILICO – Nonostante l’arrivo di Abdulhamid (25), atteso a Roma lunedì per le visite mediche, non è ancora del tutto tramontata la pista Assignon (24) per il quale sono ancora in corso contatti tra le parti. (Corriere della Sera)

Ore 9:00 – DANSO, DISTANZA MINIMA COL LENS – E’ sempre più ridotta la distanza tra Roma e Lens per Kevin Danso (25): circa 3 milioni dividono i due club, con i bonus si può arrivare a un accordo. (Corsport / Gasport / Corsera)

Ore 8:30 – ZALEWSKI NON HA ANCORA SCIOLTO I DUBBI – Nicola Zalewski (22) non ha ancora sciolto i suoi dubbi sull’offerta del PSV: la Roma è pronta ad accettare i 9 milioni, ma il calciatore non ha deciso. (Sky Sport)

