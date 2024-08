Calciomercato Roma, nuova offerta per Danso: 1 milione per il prestito e 21,5 per l’obbligo di riscatto. Il Lens vicino a dire sì

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuova offerta della Roma per Kevin Danso. I giallorossi fanno sul serio e rilanciano, presentando una proposta migliorata per l’acquisto del calciatore.

Ghisolfi nel pomeriggio di oggi ha avanzato un’offerta di 1 milione di euro per il prestito con obbligo di riscatto a 21,5 più un altro milione di bonus.

Il rilancio giallorosso sembra destinato a fare breccia nella testa dei francesi: stando a quanto rivela Gianluca Di Marzio il club transalpino sembra orientata a dire sì. Danso è sempre più vicino alla Roma.

Fonte: Gianlucadimarzio.com

