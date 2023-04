E ora Mou incrocia le dita per Smalling e Wijnaldum

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Dopo l’euforia per la vittoria di ieri sera, arriva il momento di fare i conti con gli strascichi che la partita contro il Feyenoord ha lasciato dentro lo spogliatoio romanista.

Preoccupano le condizioni di Gini Wijnaldum, costretto al cambio a metà primo tempo per un problema muscolare, e di Chirs Smalling, la cui uscita dal campo ieri è coincisa con il gol (fortunatamente ininfluente) del Feyenoord.

L’olandese, dopo un lungo infortunio che lo ha tenuto ai box per diversi mesi, era tornato a essere il giocatore in grado di fare la differenza a centrocampo con i suoi inserimenti e la sua qualità, ma ora il calciatore del PSG rischia di restare nuovamente fermo per un po’ di tempo.

Stesso timore per il difensore inglese, giocatore insostituibile nella retroguardia giallorossa: Smalling ha accusato un fastidio muscolare, sembra al flessore, e già oggi dovrebbe sapersi qualcosa di più sulle sue condizioni. La Roma, che nel prossimo mese si gioca tutta una stagione, incrocia le dita.

Giallorossi.net – F. Turacciolo