Mourinho esce allo scoperto: “A Roma sono felice, mi piace la gente e io piaccio a loro. I giocatori? Quasi dei figli…”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Josè Mourinho, complice l’euforia della serata, esce allo scoperto. E giura amore alla Roma, con una dichiarazione importante rilasciata a fine partita nel corso della conferenza stampa post match:

“Io sono felice qua, non posso nasconderlo. Sono felice perché mi piace la gente e piaccio alla gente. Ho la sensazione che a Trigoria il mio spazio di lavoro ci sia. Sono rispettato da tutti a Trigoria”.

Parole al miele anche per i Friedkin e per il gm Tiago Pinto, oltre che per la squadra: “Ho un buon rapporto con la proprietà. Ho un rapporto di rispetto e positivo, lo stesso dico con il direttore. I giocatori sono fantastici, ho un’empatia tremenda con tutti. Non posso dire che sono come i figli, perché sono solo due e li amo tanto. Ma sono quasi dei figli”.

Chiusura che sprizza sincerità: “Qualche volta ho le mie frustrazionie penso anche ad ambizioni diverse, però vediamo. L’importante è che oggi sono veramente felice, lavoro per la gente, ho visto una gioia tremenda e questo per me è importante”.

Giallorossi.net – G. Pinoli