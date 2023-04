Mou, show in conferenza stampa. Regalo al giornalista olandese: “Dallo al tuo allenatore, e non piangete per altri 10 mesi…”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Un Josè Mourinho straripante anche nel post partita di Roma-Feyenoord. L’allenatore portoghese, che negli ultimi minuti dei supplementari si era lasciato andare invitando lo stadio ad alzare il volume dei propri cori, è stato protagonista anche in conferenza stampa.

Un giornalista olandese, probabilmente poco contento del risultato finale, ha cominciato a stuzzicarlo sul fatto che la Roma non fosse riuscita a segnare nemmeno un gol al Feyenoord nel match di andata.

A quel punto Mourinho, particolarmente in buona per la qualificazione ottenuta, si è alzato dalla sedia e si è diretto verso il giornalista con in mano il portachiavi della Conference League con tanto di stemma della Roma e glielo ha consegnato.

“Ho un regalo per te, dallo al tuo allenatore”, gli ha detto Mourinho. Che poi ha aggiunto: “Non è che ora piangete altri 10 mesi per questo. State vincendo il campionato, giocate bene, non piangete”.