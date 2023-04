“ON AIR!” – CORSI: “Mourinho ha cambiato la storia della Roma”, PRUZZO: “Serata perfetta, Dybala di un altro pianeta”, CARINA: “Senza di lui ora parlavamo di un’altra serata di passione”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “E’ stata una bella serata romanista, con tutto quello che significa: la paura di non farcela, la disperazione per gli infortuni, l’esaltazione per il passaggio del turno… La semifinale di Europa League è un bel traguardo. Ora godiamoci per qualche ora quello che è successo ieri, poi penseremo all’Atalanta. Mi è piaciuto l’atteggiamento dei calciatori, che dopo la partita hanno detto di cancellare il Feyenoord e di concentrarsi sull’Atalanta. Io ieri, vista l’atmosfera, ero quasi certo che la Roma avrebbe fatto una partita del genere…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Quando stavamo sotto ho pensato: “Stavolta manco il carisma di Mou ci può salvare“. E invece… Tutti possono parlare, ma non capire la grandezza di questo allenatore…e lo dice uno che non è un fine intenditore di calcio… Ma le radio e i giornalisti di m**da che odiano Mourinho solo perchè è un vincente non onorano la propria professione. Io lo dico che Sarri è un buon allenatore, ma non sarà mai Mourinho. Così come Allegri. Però dire che Mou è un fallito, è vecchio, è una delle più grosse vergogne che ha dovuto subire… Questo è una bestia, è uno degli allenatori più forti del mondo, ha cambiato la storia della Roma. Capello ne ha vinto uno, ma ne ha persi due, Mourinho con quella squadra avrebbe vinto Champions a raffica…”

Andrea Pugliese (Rete Sport): “Partita epica, non al livello del Barcellona o del Dundee, ma arriva subito dopo perché sembravi morto e invece poi l’hai portata a casa meritatamente davanti a uno stadio pazzesco. Ho visto un giocatore gigantesco, meraviglioso, e come Matic, Dybala, e Pellegrini, che ha messo lo zampino su ogni gol. Il giallo su Wieffer era sacrosanto, trattiene vistosamente Rui Patricio, il Feyenoord doveva restare in dieci e la partita non sarebbe finita ai supplementari. Ma forse così è stato anche più bello…”

Mimmo Ferretti (Tele Radio Stereo): “Per riassumere la serata di ieri bastano tre parole: la preparazione, che va ascritta a Josè Mourinho, l’esecuzione, che va ascritta a Paulo Dybala, e la masturbazione, fatta da tutti quelli che erano allo stadio o davanti alla televisione… L’immagine che mi è rimasta impressa è Abraham che comincia ad esultare prima del gol ridato a Pellegrini, perchè sente dall’auricolare di Taylor che stava per succedere qualcosa di bello…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Dybala fa un gol fantastico, da incorniciare. Il pubblico se lo merita e Mourinho se lo gode. Ma senza Dybala tutto questo non sarebbe stato possibile. Detto questo i meriti di Mourinho sono enormi, è un motivatore, queste cose le sa fare. Lui è l’uomo di coppe, delle partite secche. L’unica nota stonata è questo Foti, non so cosa gli salti in mente…”

Stefano Carina (Radio Radio): “Foti? Inquietante la scena, per me rischia un’altra squalifica di un mese. Forse sarà stata la trance agonistica, ma tu non ti puoi permettere di alzare le mani su un giocatore, ma stiamo scherzando? Sulla partita complimenti a Mou, non ha sbagliato nulla. Quando ci sono queste partite, lui non ne sbaglia una. Grandissima gestione, la squadra non ha mai perso la testa, ma senza Dybala che ti fa quel gol ora stavamo parlando di una notte di passone, come Roma-Slavia o Roma-Arsenal. E invece ieri la storia è cambiata, perchè hai un numero uno iun panchina. E un numero ino in campo. Perchè Dybala fa un gol eccezionale: prende la palla col destro, se la mette sul sinistro, e in scivolata la mette sotto il sette. L’avrò rivisto sei o sette volte, è un gol pazzesco. Ultima menzione per lo stadio: faccio fatica a ricordare un pubblico del genere, è stata una bolgia Muourinho? Quando perde è intrattabile, ma quando vince è la persona più felice del mondo…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Serata perfetta, vittoria meritata contro un avversario scorbutico. Dybala è di un altro pianeta e per fortuna ce l’ha la Roma. Rende facili le cose difficili, sembra un altro sport. E ha trovato un ambiente intorno che gli fa bene. E poi bravo anche Mourinho a gestire i cambi, fantastico. Smalling, poi, è un vero muro e sono stati bravi a Trigoria a confermarlo. Un difensore insuperabile. Pellegrini, in un momento difficile, ha saputo avere la personalità di reagire alla grande. L’allenatore gli dà fiducia e lui si è preso tutto sulla spalla…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Mi stupisce lo stupore davanti alle giocare di Dybala, io mi stupirei se non le facesse. La Juve sembrava si volesse liberare di un peso, e invece chi ha classe, chi ha quello che ha Dybala, ha sempre un valore aggiunto. La Roma con lui ha fatto il salto di qualità. Vero riconoscere i meriti di Mourinho, ma la squadra è forte e il Feyenoord è un avversario nettamente inferiore ai giallorossi. Partita da grande squadra, segnale incoraggiante in vista del finale di Europa League, ma anche della corsa Champions: ieri ho visto meglio la Roma della Juve…”

