E ora Mou torna al suo 4-2-3-1 con i nuovi tutti in campo

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Si torna all’antico. Josè Mourinho, accontentato sul mercato (ma occhio a possibili colpi di coda finali), è costretto a tornare di nuovo al 4-2-3-1, il suo modulo preferito e col quale aveva iniziato la sua avventura in giallorosso.

Contro il Cagliari domenica lo Special One confermerà quel sistema di gioco per mancanza di difensori: Smalling e Karsdorp sono indisponibili (qualche timida speranza ce l’ha solo l’olandese), Ibanez è squalificato così come Cristante, anche lui utilizzato da centrale nelle emergenze.

Per questo motivo Mou non ha altra scelta se non quella di confermare la difesa a quattro con Mancini e Kumbulla coppia centrale. Maitland-Niles e Vina agiranno sulle fasce, mentre a centrocampo è scontato l’esordio di Sergio Oliveira a guidare la squadra da vertice basso, con Veretout a girargli intorno.

Sulla trequarti Zaniolo, Pellegrini e Mkhitaryan agiranno alle spalle dell’intoccabile Abraham. Formazione praticamente già fatta, e che vede in campo (quasi) tutti i nuovi acquisti operati tra giugno e gennaio. Sempre che non ci si metta ancora il Covid a scombinare ulteriormente i piani dell’allenatore portoghese.

Giallorossi.net – A. Fiorini