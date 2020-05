E ora Perez prova a convincere Firpo e Todibo

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Carles Perez sarà uno dei punti fermi della Roma dei prossimi anni. L’attaccante spagnolo è stimato molto da Paulo Fonseca e dopo che il Barcellona ha deciso di non puntare con convinzione su di lui, il mancino ha tutta la voglia del mondo di dimostrare quanto sia stato grosso l’errore dei blaugrana.

La necessità di fare cassa potrebbe spingere Under, Kluivert e Perotti lontano da Roma, e così’ Perez diventerà sempre più centrale nella Roma. In campo, ma chissà che non possa esserlo anche fuori. Già perchè, racconta oggi la Gazzetta dello Sport, il giocatore potrebbe essere decisivo anche per portare a Trigoria un paio di calciatori del Barça che piacciono molto a Petrachi.

Carles Perez potrebbe quindi fungere da testimonial per le trattative di prestito di Junior Firpo, terzino mancini di 23 anni, e di Jean-Clair Todibo, difensore centrale 20enne, che il direttore sportivo della Roma sta portando avanti. Due giocatori, ovviamente, che hanno richieste, ma che forse Perez potrebbe aiutare a sedurre.

Fonte: Gazzetta dello Sport