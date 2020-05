Roma, rivoluzione in difesa: spunta Akpoguma

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Rivoluzione in difesa per la Roma, almeno nel reparto centrale della retroguardia giallorossa. Lo racconta l’edizione odierna de “Il Messaggero” (S. Carina). Per diversi motivi tra Smalling, Juan Jesus, Fazio, Cetin, Mancini e Ibanez, soltanto gli ultimi due potrebbero restare.

Questo fa capire perchè ci sarà un vero e proprio restyling nel reparto arretrato di Fonseca. I giallorossi circa un mese fa avevano individuato in Vertonghen, svincolato, il sostituto naturale di Smalling, ma per ora non è stata avanzata alcuna offerta ufficiale al belga

Per questo motivo, si monitorano anche profili diversi. In quest’ottica Petrachi sta seguendo Kevin Akpoguma, difensore centrale 25enne dell’Hoffenheim di origini nigeriane. Ha fatto tutta la trafila nelle nazionali giovanili tedesche, arrivando fino all’Under21. In Germania è considerato una promessa non mantenuta. Forte fisicamente, veloce nei recuperi, pericoloso nel colpo di testa, ama giocare come centrale mancino nonostante sia di piede destro. La sua valutazione si aggira intorno ai 6-7 milioni.

Fonte: Il Messaggero