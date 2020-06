E ora Petrachi vuole fare causa alla Roma per “mobbing”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Il rapporto tra il ds Gianluca Petrachi è la Roma è arrivato ai ferri corti. E’ di ieri la notizia della sospensione del direttore sportivo scelta dal club giallorosso perchè il rapporto di fiducia tra società, squadra e dirigente si era ormai logorato.

Ma la scelta della Roma potrebbe avere pesanti strascichi. Di sicuro la vicenda non si chiuderà qui. Stando a quanto riferisce oggi la “Gazzetta dello Sport” (M. Cecchini), Petrachi starebbe addirittura meditando di fare causa al club giallorosso per mobbing.

A portare alla dissoluzione del rapporto, infatti, è stato il puntiglio che il d.s. avrebbe mostrato anche negli ultimi giorni, quando gli è stato chiesto di scusarsi col presidente Pallotta, a cui giovedì aveva fatto inviare (non conoscendo l’inglese) un messaggio definito irriguardoso. Ma il dirigente non ha raccolto l’invito, dicendo anzi che era a lui che avrebbero dovuto fare le scuse. Adesso il contenzioso tra i due potrebbe arrivare fino in tribunale.

Fonte: Gazzetta dello Sport