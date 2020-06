Dzeko, Roma costretta a valutare la sua cessione

AS ROMA NEWS CALCIOMERCATO – “Champions l’unica via per Dzeko”, titola oggi il Corriere dello Sport (R. Maida). L’attaccante bosniaco, scrive il quotidiano, torna ad essere in bilico in vista del prossimo mercato estivo.

Il motivo? L’ingaggio pesante del calciatore, diventato un lusso insostenibile per il club. Per poterlo trattenere a Trigoria il giocatore dovrebbe accettare di spalmare il suo ingaggio fino al 2023, altrimenti la Roma dovrà a malincuore pensare alla cessione del suo centravanti.

Il piano C, conclude il Corriere dello Sport, potrebbe essere quello di tenere Dzeko alle condizioni attuali di stipendio (e cioè 7,5 milioni a stagione) ma sacrificando sul mercato altri gioielli.

Fonte: Corriere dello Sport