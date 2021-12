E ora tocca a Tiago Pinto: serve un mercato di idee e sostanza

CALCIOMERCATO ROMA NEWS – La Roma di Bergamo fa sognare i tifosi e rilancia, seppur con tutte le cautele del caso, le ambizioni giallorosse per questa stagione. Arrivare in Champions sarà molto difficile, ma la squadra ha comunque il dovere di provarci senza scivolare nell’oblio con distacchi siderali dalle prime quattro.

Per farlo però la rosa ha bisogno di essere seriamente ritoccata, con almeno due (se non tre) innesti: un terzino destro affidabile che possa far rifiatare Karsdorp e uno o due (se si riuscirà a piazzare uno tra Villar e Diawara, o addirittura entrambi) centrocampisti centrali che possano giocare titolari in questa rosa.

Niente scommesse dunque, servono giocatori pronti alla causa che possano migliorare la qualità della Roma. Non sarà per niente facile trovarli per due motivi: il primo è che a gennaio le squadre sono decisamente meno propense a cedere i calciatori importanti delle proprie rose, il secondo è che la Roma dovrà fare i conti con un budget limitato.

Tocca quindi a Tiago Pinto e allo scouting giallorosso fare la differenza, rintracciando sul mercato quei calciatori che possono essere presi con formule convenienti e prezzi vantaggiosi, e che soprattutto aggiungano qualcosa alla squadra in termini di qualità e quantità.

Giallorossi.net – G. Pinoli