Questa sì che è una grande Roma: Atalanta annientata, sfatato il tabù dei big match

AS ROMA NEWS – La Roma si riscopre grande a Bergamo, proprio davanti a quella che un po’ tutti definivano una “missione impossibile”. Parole che hanno scosso l’ego dei calciatori giallorossi, trasformati sul campo dell’Atalanta, distrutta con un 4 a 1 che alla vigilia sembrava impensabile.

Che la Roma non era arrivata al Gewiss Stadium per fare da comparsa lo si era capito dopo una manciata di secondi: Zaniolo e Abraham fanno subito capire che quel pomeriggio non ci sarebbe stato tanto da divertirsi per Palomino e compagni. Dopo 51 secondi l’inglese inventa un gol di tecnica, forza fisica e caparbietà che permette ai giallorossi di giocare il match perfetto.

L’Atalanta attacca a testa bassa, lasciando ancora più spazi alle ripartenze avversarie, e la Roma ringrazia, difendendo con efficacia e contrattaccano con qualità. E così arriva il raddoppio di Zaniolo, che si sblocca a modo suo: progressione inarrestabile, difesa della palla, e sinistro perfetto sul primo palo a freddare Musso.

La squadra gioca che è un piacere, sembra tutto filare liscio, quando prima dell’intervallo arriva la beffa che potrebbe cambiare l’inerzia del match: Muriel, subentrato alla mezzora per scelta tattica, calcia da fuori un pallone destinato a finire sul fondo, ma la conclusione potente viene deviata da Cristante sorprendendo Rui Patricio.

Il gol arriva nel recupero del primo tempo, dopo che la Roma non aveva rischiato quasi nulla, e potrebbe essere una mazzata. E invece, dopo le sfuriate iniziali dei bergamaschi (e un gol annullato dal VAR per fuorigioco di Palomino che farà infuriare Gasperini), la Roma colpisce ancora: punizione perfetta di Veretout che pesca Smalling sul secondo palo, il difensore calcia al volo di stinco e manda la palla in rete. E’ il gol che taglia le gambe ai nerazzurri.

E così, prima del fischio finale, uno scatenato Abraham, uomo squadra e spietato finalizzatore, cala il poker per la gioia irrefrenabile dei suoi compagni e dei tifosi romanisti presenti al Gewiss Stadium. E’ l’apoteosi finale: Mou annichilisce Gasperini e riporta la Roma in un’altra dimensione, quella delle grandi squadre. Il 4 a 1 di Bergamo non è casuale, ma frutto di una squadra che nell’undici può giocarsela con tutte. E che ha due grandi talenti lì davanti, seppur giovani e anche per questo discontinui.

Così come il resto della squadra, bisognosa di un mercato di sostanza a gennaio per poter anche solo sperare di restare aggrappati al sogno Champions. Prima però c’è Roma-Sampdoria di mercoledì sera, una partita altrettanto importante per le ambizioni di una squadra che può essere rigenerata dalla vittoria di ieri, nella testa e nelle gambe. Un’altra vittoria potrebbe regalare ai tifosi non solo un bel Natale, ma anche ambizioni che sembravano ormai sopite.

Giallorossi.net – A. Fiorini