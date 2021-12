ATALANTA-ROMA: le probabili formazioni, il meteo del match e dove vederla in TV

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Mourinho recupera Smalling ma rischia di perdere Ibanez, uno dei tanti ex del match, per la sfida dell’Geweiss Stadium. Nonostante la possibile assenza del brasiliano, l’allenatore giallorosso sembra orientato a confermare il 3-5-2 per la sfida contro l’Atalanta.

Se Ibanez dovesse dare forfait, giocherà Kumbulla al suo posto insieme a Smalling e Mancini. A centrocampo riecco il terzetto formato da Veretout, Cristante e Mkhitaryan, con Karsdorp e Vina sulle fasce laterali. In attacco rientra Zaniolo che con Abraham formerà la coppia preferita da Mou per il reparto avanzato.

L’Atalanta, ad eccezione di Gosens, ha tutti a disposizione: Gasperini tornerà a schierare dall’inizio Zapata come prima punta, a supporto favoriti Pasalic e Ilicic. Sulle corsie esterne dovrebbero giocare Maehle e Zappacosta, in mezzo confermati De Roon e Freuler. In difesa sicuro di una maglia Toloi, mentre Palomino, Djimsiti e Demiral si giocheranno gli altri due posti.

IL METEO DEL MATCH – Cielo poco nuvoloso previsto per sabato alle 15 su Bergamo. Il clima però sarà comunque rigido: la temperatura attesa, nonostante l’orario, si aggirerà intorno ai 5 gradi. Terreno di gioco che dovrebbe essere in perfette condizioni.

LE PROBABILI FORMAZIONI E DOVE VEDERLA IN TV – Queste dunque le probabili formazioni di Atalanta-Roma, gara in programma per sabato 18 dicembre alle ore 15, con diretta tv solo su DAZN:

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Zappacosta; Pasalic; Ilicic, Zapata. All.: Gasperini.

A disp.: Sportiello, F. Rossi, Demiral, G.Pezzella, Koopmeiners, Pessina, Hateboer, Lovato, Miranchuk, Malinovskyi, Piccoli, Muriel.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Veretout, Cristante, Mkhitaryan, Vina; Zaniolo, Abraham. All.: Mourinho.

A disp.: Fuzato, Ibanez, Calafiori, Reynolds, Diawara, Darboe, Bove, Zalewski, Felix, Carles Perez, Shomurodov, Borja Mayoral.

ARBITRO: Irrati di Pistoia.

ASSISTENTI: Alassio e Zingarelli.

QUARTO UOMO: Colombo.

VAR: Nasca.

AVAR: Tolfo.

Giallorossi.net – A. Fiorini