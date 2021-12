Occasione Herrera: qualità ed esperienza, la Roma ci pensa

CALCIOMERCATO ROMA NOTIZIE – Si torna a parlare delle prossime mosse di mercato dalle pagine del Corriere dello Sport (R. Maida). L’ultima idea della Roma risponde ai requisiti richiesti da Mourinho: qualità ed esperienza.

Nei giorni scorsi a Trigoria è stato offerto il cartellino di Hector Herrera, centrocampista messicano di 31 anni in scadenza di contratto con l’Atletico Madrid.

Non si tratta di un investimento, ma di un’occasione: con Simeone in questa stagione ha giocato solo due partite da titolare e difficilmente verrà confermato a giugno. Si può prendere per un pugno di milioni accontentando l’Atletico che eviterebbe di perderlo a parametro zero. Resta da capire se sia possibile trovare un’intesa sullo stipendio.

Herrera è già stato vicino alla Roma in un’altra epoca, quando giocava nel Porto. E ha la caratura internazionale che può migliorare la rosa anche sotto il profilo della mentalità. Tra l’altro ha il passaporto portoghese, perciò non crea sovraccarichi negli slot per extracomunitari. È un centrale ma nella nazionale messicana ha giocato anche esterno.

Fonte: Corriere dello Sport