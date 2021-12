MOURINHO: “Contro l’Atalanta per vincere, non firmerei per un pareggio. Zaniolo può solo migliorare. Qui c’è un’atmosfera fantastica” (VIDEO)

AS ROMA NEWS – Alla vigilia di Atalanta-Roma, gara di campionato in programma domani pomeriggio alle 15, Josè Mourinho interviene in conferenza stampa per rispondere alle domande dei giornalisti presenti. Ecco le sue parole:

Mangiante (Sky Sport): “I numeri ci dicono che l’Atalanta è forse la trasferta più complicata per la Roma. Rosa e classifica nettamente differente. Servirà un’impresa? Come è possibile realizzarla? Smalling ha recuperato?”

“Smalling può giocare senza problemi. Tra noi e l’Atalanta c’è una differenza fondamentale: sei mesi per me, sei anni per Gian Piero. Sono dodici finestre di mercato contro una. E’ una società fantastica, stabile, è una squadra che era di metà classifica e dieci anni dopo è di Champions, e gioca per cercare di vincere lo scudetto. Noi siamo una squadra con una proprietà nuova, che sta facendo un lavoro fantastico a tutti i livelli, un allenatore qui da sei mesi, un mercato reattivo più che proattivo. Non ho però dubbi: domani noi possiamo vincere. Il calcio è il calcio, e noi abbiamo uno spirito di squadra non dico unico, ma fantastico. E’ ovvio che guardando una panchina c’è tanta qualità ed esperienza, mentre noi abbiamo tanta gente giovane e con pochi minuti in serie A. Ma noi andiamo lì per vincere. Se tu ora mi chiedi se firmi per il pari senza andare a Bergamo, non voglio. Voglio misurarmi con loro. Con tutto il rispetto e l’ammirazione per l’Atalanta, andiamo lì per vincere”.

Maida (Corriere dello Sport): “Può essere la partita di Zaniolo? Come sta?”

“Per me sta giocando bene, non parlo specificamente del ruolo in cui sta giocando ora. Sta giocando bene. Col Sofia lui non ha voluto rischiare niente. I numeri sono strani, non ha segnato in serie A, ma sono contento e i gol arriveranno. Lasciamolo tranquillo, lasciamolo crescere e creare empatia con gli altri giocatori. Non sono preoccupato, può solo migliorare. Non dico che domani la può vincere da solo, questo non esiste, ma lui giocherà titolare e può fare bene”.

Pastore (Il Romanista): “L’Atalanta è un modello da seguire? Ibanez è pronto?”

“Ci sono diversi modelli da seguire, e il loro mi piace tanto. Voi sapete che sono stato in club orientati a mercati molto costosi. Ma io ho ammirazione per questo profilo di progetto. Sono sei anni, un mercato intelligente, una squadra che diventa forte nella stabilità economica. Rispetto e ammirazione per loro. Ma dove erano loro dieci anni fa? Se noi romanisti guardiamo con fiducia ai nostri proprietari e all’allenatore, sono sicuro che la direzione è quella giusta. Ibanez? Così così…”

Austini (Il Tempo): “Ha esultato al Tottenham per una qualificazione in Europa League, mi ha colpito molto quella cosa. Lei è pronto a emozionarsi allo stesso modo?”

“Ci sono allenatori che si emozionano con la salvezza. Ci sono degli obiettivi. Se Motta salva lo Spezia, l’allenatore ha ragione di esultare. Se sono preparato per esultare con i nostri obiettivi, ovviamente sì. In questa prima stagione non ho un target, al di là della classifica, noi abbiamo altri target. In un progetto a breve termine non è importante, ma l’empatia in un progetto a lungo termine è fondamentale. Se non c’è empatia, è impossibile fare un progetto a lungo termine. E qui si respira un’atmosfera fantastica, e mi dà una tranquillità enorme. Domani il nostro obiettivo è vincere”.

Pugliese (Gazzetta dello Sport): “Vincere domani vorrebbe dire guardare più da vicino la Champions o perderla significherebbe dirle addio?”

“Non voglio giocare la partita con questo in testa, pensando che dobbiamo vincere per avere speranza, o se perdiamo non abbiamo speranza di… I numeri dicono altro, ma non voglio giocare così la partita. Domani la sfida è giocare contro una squadra di grandissima qualità, e vediamo se possiamo vincerla”.

Oricchio (Tele Radio Stereo): “Difendere la trequarti sarà uno degli obiettivi più importanti domani?”

“Contro lo Spezia abbiamo perso palla troppo facilmente, e se giocavamo contro avversari di livello superiore probabilmente non la Vincevamo. E’ ovvio che loro hanno qualità, non possiamo perdere palla facilmente. Dobbiamo gestire i ritmi di gioco. Ieri abbiamo lavorato su questo, dobbiamo avere più sicurezza nel possesso palla”.

Giallorossi.net – A. Fiorini