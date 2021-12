Coppa Italia, data e orario di Roma-Lecce: ecco quando si gioca e dove vederla in TV

NOTIZIE ROMA CALCIO – La Lega Serie A ha appena diramato gli orari degli ottavi di finale di Coppa Italia.

La Roma giocherà in casa contro il Lecce giovedì 20 gennaio alle ore 21:00 in gara secca allo stadio Olimpico. La partita sarà trasmessa in diretta su Canale 5.

Questo l’elenco completo:

Mercoledì 12 gennaio 2022 alle 14:30

Atalanta-Venezia (Italia 1)

Mercoledì 12 gennaio 2022 alle 17:30

Napoli-Fiorentina (Italia 1)

Giovedì 13 gennaio 2022 alle 21:00

Milan-Genoa (Canale 5)

Martedì 18 gennaio 2022 alle 17:30

Lazio-Udinese (Italia 1)

Martedì 18 gennaio 2022 alle 21:00

Juventus-Sampdoria (Canale 5)

Mercoledì 19 gennaio 2022 alle 17:30

Sassuolo-Cagliari (Italia 1)

Mercoledì 19 gennaio 2022 alle 21:00

Inter-Empoli (Canale 5)

Giovedì 20 gennaio 2022 alle 21:00

Roma-Lecce (Canale 5)