E’ una Roma last minute

AS ROMA NEWS – La Roma si salva ancora una volta all’ultimo minuto, proprio quando l’orlo del precipizio sembrava a un passo. Il gol di Abraham fa esplodere di gioia l’Olimpico, e alla fine è festa giallorossa, ma di motivi per esultare ce ne sono pochi.

La squadra conferma tutti i suoi limiti, sempre più evidenti. L’approccio alla sfida col Vitesse è stato molle e superficiale. I calciatori, forse convinti di poter gestire l’uno a zero della gara di andata, giocano col pilota automatico inserito.

Il primo tempo è una noia assoluta: gli olandesi non ci provano più di tanto, complice anche la loro pochezza tecnica. La Roma gestisce la partita senza volersi sporcare le maglie, pensando all’impegno di domenica contro la Lazio. Ma la scelta si rivela errata.

Nela ripresa infatti il Vitesse trova il jolly di Vittek che rimette il discorso qualificazione in perfetto equilibrio. A quel punto Mourinho capisce che è necessario fare dei cambi: fuori Maitland-Niles, Vina e Veretout, dentro Karsdorp, El Shaarawy e Cristante. La Roma si riassesta e comincia finalmente a spingere un minimo sull’acceleratore.

Quando basta per creare dei problemi al Vitesse, che comunque in contropiede riesce a spaventare Rui Patricio. Nel finale la spinta giallorossa si concretizza: è il minuto novanta quando El Shaarawy mette un cross dentro l’area, Karsdorp sbuca alle spalle della difesa olandese e serve con precisione Abraham che di testa spedisce il pallone in porta.

Il volenteroso ma modesto Vitesse deve arrendersi. Ai quarti ci va la Roma, che oggi alle 15 conoscerà la sua prossima avversaria nel cammino verso Tirana. Restano in corsa tutte le formazioni migliori: dal PSV al Leicester, dal Marsiglia all’ormai noto Bodo/Glimt. Arrivare fino in fondo non sarà poi così semplice come pensano in tanti.

Giallorossi.net – A. Fiorini