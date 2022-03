Roma, un mercato portoghese dal sapore Special

CALCIOMERCATO ROMA ULTIME NOTIZIE – La Roma punta dritto verso il Portogallo. E non poteva essere così, visto che la guida sportiva del club giallorosso è formata dall’accoppiata lusitana formata da Tiago Pinto e Josè Mourinho.

Stando a quanto scrive l’edizione odierna de La Repubblica (A. Di Carlo), dopo Rui Patricio e Sergio Oliveira, ora sono altri tre i giocatori portoghesi nel mirino della Roma per il prossimo mercato estivo.

Diogo Dalot sogna di tornare in Serie A e il suo agente, Carlos Gonçalves, ne ha già iniziato a discutere con Pinto. Per la mediana il sogno si chiama Renato Sanches: a gennaio è stato ad un passo dal Milan, poi un’improvvisa richiesta del suo procuratore, Mendes, ha fatto saltare il banco. E dalle parti di Milanello sono convinti che nell’ombra ci sia la Roma.

Per l’attacco il profilo di Gonçalo Guedes del Valencia piace e non poco. A completare il puzzle, un portoghese d’adozione: parliamo di Mile Svilar, giovane portiere in uscita dal Benfica. Nomi, idee e prospettive, ma servirà un flusso importante di soldi per realizzarlo. Occhio a cessioni eccellenti: servirà far cassa per continuare a costruire una Roma Special.

Fonte: La Repubblica