Pellegrini ha la febbre, derby a rischio

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Attacco febbrile per Lorenzo Pellegrini. Il giocatore giallorosso è stato costretto a dare forfait all’evento in Campidoglio in vista della partita contro la Lazio.

Il capitano giallorosso era già sceso in campo ieri contro il Vitesse con qualche linea di febbre, che nella notte è aumentata.

A due giorni dal derby, che si giocherà domenica alle 18, la presenza di Pellegrini è in forte dubbio. La situazione andrà monitorata nelle prossime ore.