“ON AIR!” – PIACENTINI: “Prestazione indecente”, MAGNI: “Ingiusti i fischi a Zaniolo”, CORSI: “Mou sconfitto, a fine stagione andrà via”, DI GIOVAMBATTISTA: “Domenica non c’è partita…”

David Rossi (Roma Radio): “Ogni tifoso della Roma dovrebbe essere contento del passaggio del turno. Io ci metterei la firma a vincere all’ultimo minuto il derby con il gol di Abraham dopo una prestazione mediocre. La Roma ieri non ha giocato bene, ma abbiamo passato il turno e ora godiamoci il sorteggio, sperando di non pescare Marsiglia o Leicester, che sono gli spauracchi della competizione. Tra andata e ritorno non s’è vista questa differenza di qualità del gioco tra Roma e Vitesse. Ieri hanno fatto poco tutte e due. La Roma sulla carta era nettamente superiore, ma nei 180 minuti si sono equivalse e ci si aspettava altro. Quello che abbiamo visti ieri non ci fa stare tranquilli per domenica…”

Luca Fallica (Roma Radio): “Mamma mia, che schiacciasassi questa Roma…abbiamo spezzato le reni al Vitesse. Loro hanno avuto il doppio delle nostre occasioni nel doppio confronto, e io mi aspettavo il contrario. Mi prendo di buono il fatto di aver comunque tenuto alto il numero di giri fino alla fine della partita, sapendo che un episodio poteva cambiare le sorti della qualificazione. Bastava davvero poco per mettere in difficoltà il Vitesse, bastava accelerare un pochino il gioco per mettere sotto pressione una difesa che non aveva niente, né velocità né presenza fisica… Sono contento per il gol all’ultimo e non solo per i quarti di finale, ma soprattutto per aver evitato i supplementari. Noi già soffriamo la partita del giovedì, pensate con 30 minuti in più…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “La Roma non è forte, ma questo lo sapevamo. C’erano delle Roma deboli che però quando giocavano in coppa ci davano dentro. Questi invece non ci hanno messo niente. Ieri ho pensato che stessero giocando contro l’allenatore, oppure che fossero talmente convinti di passare che si stavano risparmiando per il derby… Ieri la Roma non ha giocato male, ma peggio. Definirla vergognosa è poco. Io sono un fan di Zaniolo, ma ieri l’ho fischiato da casa. Ma se fosse uscito Pellegrini avrei fischiato anche lui…Io sono convinto che Mourinho andrà via. Lui ora ce la mette tutta perchè è l’allenatore della Roma, ma lo vedo proprio sconfitto…”

Paolo Cosenza (Centro Suono Sport): “Io ero convinto che la Roma avrebbe chiuso la pratica Vitesse nel primo tempo, e invece allo stadio mi stavo intristendo. Non ha mai dato l’idea di poter segnare. Vedo degli errori tecnici che a questo livello non avevo mai visto, imbarazzanti… Questi sono giocatori che hanno dimostrato che a determinati livelli non possono giocare. Ma cosa puoi insegnare a Maitland-Niles, che sbaglia gli stop più elementari… Mou non doveva accettare la Roma? Ma se io parlo con la società e loro mi promettono un certo tipo di investimenti, io ci vengo…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Se ad ottobre ci avessero detto che Abraham a marzo avrebbe eguagliato i gol di Batistuta e Montella, non ci avremmo mai creduto. Questo è veramente un bell’acquisto… I fischi a Zaniolo non erano per il contratto o per le voci sulla Juventus, ma per la prestazione offerta. Lui ha giocato male come tutta la squadra, e hanno fischiato lui perchè è uscito lui. Se fosse uscito Pellegrini, avrebbero fischiato Pellegrini. Secondo me Zaniolo andava fischiato contestualmente alla partita brutta che ha giocato. Tutta la squadra andava fischiata ieri. E i tifosi sono stati straordinari, hanno cantato per novanta minuti davanti a una prestazione indecente. Ieri la Roma ha fatto veramente schifo…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “A me i fischi non piacciono, ma è un legittimo modo di manifestare il proprio dissenso. Io non sono d’accordo con i fischi a Zaniolo. Se proprio si deve fischiare, si fischia la prestazione quando il giocatore non ha dato tutto durante la partita. Zaniolo ha giocato male, ma si è dannato l’anima. Non sono d’accordo con quei fischi, è uscito con la maglia zuppa dal campo. Stiamo attenti… mandiamo via pure Zaniolo…”

Maurizio Catalani (Rete Sport): “La Roma è una squadra brutta che gioca male. Veretout all’inizio non mi era dispiaciuto, poi è tornato il solito Veretout. Fischiare Zaniolo non mi sembra una scelta giusta. Lui a 22 anni si è rotto due crociati, e c’è gente che con un crociato rotto ha smesso di giocare… A me come calciatore non mi fa impazzire, ma vi invito a guardarvi una partita per intero osservando solo Zaniolo e vedere che palloni gli vengono dati. Gli arrivano palle improponibili, spalle alle porta, nemmeno Mbappè potrebbe fare molto. Se Zaniolo andrà in un club importante, dove altri giocatori sanno servirgli la palla, diventerà un altro giocatore, e forse lo rimpiangeremo…”

Tiziano Moroni (Rete Sport): “Se la Roma gioca male sarà anche colpa dell’allenatore, non solo dei giocatori che sono scarsi. Perché un conto è l’Udinese e un conto è il Vitesse… Ma possibile che la Roma sia così scarsa che il Vitesse ha un gioco, a detta dello stesso Mourinho che fa i complimenti al tecnico avversario, e noi contro il Vitesse no? Io a sta storia che sono scarsi i calciatori ci credo, ma fino a un certo punto…”

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio): “Roma-Lazio? Questa volta sento che in città il derby è molto atteso, forse perchè ci sono questi due grandi allenatori. E il fardello più grosso ce l’ha Mourinho. L’allenatore è sempre più esaltato dal proprio popolo, ma se dovesse perdere il secondo derby sarebbe ancora così? Non lo so… Gli attaccanti della Lazio possono mettere in seria difficoltà la difesa della Roma, e vedo Mancini a forte rischio espulsione. Non lo vedo saldo nei nervi. Prevedo un grandissimo derby dei tre lì davanti, la Lazio ha delle frecce nel proprio arco che la Roma non ha… Ragazzi, non c’è partita in questo derby guardando le due squadre in campo…lo volete capire che non c’è match…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “La Lazio arriva meglio al derby, come squadra e a livello fisico. La partita di ieri ha evidenziato le difficoltà della Roma. Poi il derby a volte è una partita a sé, e possono essere anche ribaltate le valutazioni iniziali… Se la Roma gioca una partita di orgoglio ma anche di intelligenza, il tifoso accetterebbe anche la seconda sconfitta nel derby. Ma devi giocare una partita vera, per la Roma sarà fondamentale giocare una partita alla grande…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Non si può dare una favorita, guardando la classifica c’è un punto solo di differenza tra Roma e Lazio e quindi questo significa che le due squadre si equivalgono. La Lazio ci arriva meglio perchè la Roma ha giocato ieri sera, anche se i ritmi di ieri sembravano da partita tra scapoli e ammogliati. Questo è l’unico vantaggio della Lazio. Tutte e due le squadre avevano aspettative migliori, partecipare alla corsa al quarto posto, ed è una partita fra deluse. Mourinho non può assolutamente perdere un altro derby, devo almeno pareggiarlo. Pronostico di Roma-Lazio? Ics…”

Stefano Carina (Radio Radio): “Roma e Lazio sono due squadre che quando l’asticella si alza rischiano tanto. Sono due avversarie che si equivalgono abbastanza. Mourinho? Può permettersi di perdere anche questo derby, il redde rationem è spostato a dopo l’estate. Mou ancora adesso rappresenta la speranza, il sogno, la garanzia di una grandissima campagna acquisti della prossima estate. Se invece al termine della prossima sessione estiva il mercato non dovesse essere soddisfacente, i nodi verrebbero al pettine. Pronostico di Roma-Lazio? Ics…”

