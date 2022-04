E Zaniolo torna a vestirsi di bianconero su Tuttosport. Ma la Roma…

CALCIOMERCATO ROMA NEWS – Un tema ricorrente, diventato ormai stucchevole: Zaniolo e le avances della Juventus. Un rumor di mercato buono per ogni giornata.

E così anche oggi sulla prima pagina di Tuttosport il 22 giallorosso finisce per vestirsi di bianconero. Ovviamente si tratta di un banale fotomontaggio, ma il concetto che passa resta sempre lo stesso: Zaniolo l’anno prossimo indosserà la maglia della Juve.

Peccato però che all’interno dell’articolo le cose cambino radicalmente: la Roma infatti, scrive Tuttosport, non ha intenzione di fare sconti nonostante non abbia raggiunto ancora un accordo con il giocatore per il prolungamento del contratto.

Secondo il quotidiano sportivo torinese il club giallorosso non cederà Zaniolo per meno di 50-60 milioni di euro. La Juventus dunque è costretta a farsi due conti prima di poter pensare di dare l’assalto al giallorosso.