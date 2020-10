Ecco chi è Alessandro Barnaba, l’uomo chiave dei Friedkin

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Per qualcuno è quasi una figura misteriosa, per qualcun altro è stato invece il grande architetto che ha portato al passaggio di consegne tra James Pallotta e Dan Friedkin. Tanto che a lungo si è parlato anche di un suo possibile inserimento nel nuovo CdA della Roma, scrive oggi la Gazzetta dello Sport (A. Pugliese).

Alla fine, invece, Alessandro Barnaba non ha trovato posto in una di quelle 9 poltrone lì, ma resta comunque un uomo vicinissimo al club giallorosso. È il banchiere che ha messo in contatto Pallotta e Friedkin, curando poi a lungo quasi tutti gli aspetti tecnici della cessione.

Barnaba a Londra ha scalato un po’ tutte le posizioni arrivando a rivestire il ruolo di Global Chairman del dipartimento Investment Banking in Jp Morgan. Posizione che ha mantenuto fino al giugno scorso, quando ha invece deciso di mettersi in proprio ed entrare come socio partner di Maarten Petermann in Merlyn Advisors, una società specializzata in hedge fund.

Appena può, si tuffa nel mondo dello sport. Nella vela, di cui è grande appassionato, ma anche nel polo, di cui è capitano della squadra Battistoni-Castelluccia, con cui lo scorso 4 ottobre ha sfiorato il titolo italiano. Da sempre Barnaba è un tifoso della Roma e la cosa certa è che non appena sarà possibile sarà facile vederlo allo stadio al fianco proprio dei Friedkin.

Fonte: Gazzetta dello Sport