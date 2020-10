AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le ultime notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nasce un nuovo spazio all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti.

Queste tutte le ultimissime di martedì 20 ottobre 2020:

Ore 13:30 – L’agente di Donny Van de Beek, centrocampista del Manchester United ed ex Ajax, rivela a Inside Football: “Due anni fa la Roma era molto interessata, ma in quel momento Donny non era pronto per andare in Italia. Monchi e Balzaretti avevano un buon progetto per lui”.

Ore 12:30 – Tutti negativi i tamponi a cui si sono sottoposti i giocatori della Roma nella giornata di ieri. Stamattina squadra in campo a Trigoria: lavoro individuale per Smalling, out per l’Europa League. La Roma partirà per Berna domani alle 10:30, alle 16:45 la conferenza stampa di Fonseca, alle 17:00 la rifinitura.

Ore 11:30 – Nei prossimi giorni ci sarà un nuovo incontro tra Jonas Boldt e i Friedkin. Lo riferisce la testata giornalista tedesca Sport1. Le diverse prospettive finanziarie tra i due club potrebbero giocare un ruolo decisivo nella scelta finale del ds dell’Amburgo.

Ore 11:00 – Fonseca respira: ora sa che la squadra è con lui, titola oggi il Corriere dello Sport. L’allenatore ha compreso che una vittoria contro il Benevento non è stata sufficiente per ottenere una nuova apertura di credito, ma dopo aver conquistato 7 punti in tre partite la sua posizione ha recuperato una discreta stabilità.

Ore 10:40 – È stata designata la terna arbitrale che dirigerà Young Boys-Roma di Europa League: il direttore di gara sarà lo spagnolo Carlos del Cerro Grande. Juan Carlos Yuste e Roberto Alonso Fernandez saranno gli assistenti, mentre José María Sánchez il quarto uomo.

Ore 10:00 – Chris Smalling sta ancora lavorando a parte e il suo rientro per Milan-Roma appare sempre più difficile. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 9:20 – Edin Dzeko lancia segnali sul suo futuro: lascia lo storico agente Silvano Martina e passa alla scuderia di Alessandro Lucci, agente fra gli altri proprio di Kolarov. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 8:30 – Dall’esultanza (rigorosamente composta) al look. Il “Friedkin style” conquista i tifosi della Roma. E il braccialetto giallorosso di Ryan esalta i romanisti. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 8:00 – Una Roma spagnola alla conquista dell’Europa: contro lo Young Boys potrebbero giocare ben cinque calciatori iberici, un vero record. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Seguiranno aggiornamenti…