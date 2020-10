Una Roma spagnola alla conquista dell’Europa

AS ROMA NEWS – Dopo la larga vittoria in campionato, ora la Roma è tutta concentrata sull’esordio in Europa League. I giocatori, attualmente chiusi nella “bolla” di Trigoria dopo la positività di Riccardo Calafiori, partiranno per Berna nella giornata di domani, quindi giovedì pomeriggio alle 18:55 affronteranno gli svizzeri dello Young Boys, teoricamente la seconda forza del girone A.

La partita potrebbe già indirizzare le sorti del raggruppamento: se i giallorossi dovessero strappare una vittoria sul campo degli elvetici, metterebbero già un bel mattone sul passaggio del turno. Fonseca però deve pensare anche a Milan-Roma di campionato, una gara forse più importante per la stagione dei suoi ragazzi, e quindi sta pensando a un corposo turn-over per l’impegno di coppa.

A cominciare dalla porta, dove tornerà Pau Lopez a difendere i pali. In difesa, con Mancini squalificato e Smalling ancora i box, toccherà a Fazio, mentre a centrocampo Villar scalpita e dovrebbe partire dal primo minuto. Troverà spazio anche Carles Perez, che contro il Benevento ha incantato con un gol pazzesco. In attacco potrebbe essere arrivato il momento dell’esordio di Borja Mayoral.

Insomma, giovedì sera potremmo davvero ammirare una Roma alla spagnola: i calciatori iberici in campo sarebbero addirittura cinque considerando l’evergreen Pedro. Un vero record. Fonseca spera di avere le risposte che si aspetta dalle seconde linee, a cominciare dalla sfida contro lo Young Boys.

