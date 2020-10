Smalling verso il forfait per Milan-Roma

NOTIZIE ROMA CALCIO – Non arrivano buone notizie dall’infermeria giallorossa per quello che riguarda le condizioni fisiche di Chris Smalling, tornato alla Roma l’ultimo giorno di mercato e già costretto a fermarsi per una leggera distorsione al ginocchio.

Il calciatore, raccontano oggi tutti i quotidiani, sta continuando a svolgere lavoro differenziato e salterà di certo la sfida di Europa League contro gli svizzeri dello Young Boys, in programma tra due giorni a Berna.

Le speranze di Fonseca sono rivolte alla partita col Milan: lunedì prossimo c’è la super sfida contro i rossoneri, e c’è un certo Ibrahimovic da marcare, e il tecnico spera di riuscire a recuperare Smalling in tempo. Al momento però sembra molto difficile che il difensore inglese possa farcela per la gara di San Siro.

Fonti: Corriere della Sera / Gazzetta dello Sport / Il Tempo