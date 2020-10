Roma, crescono le quotazioni di Emenalo come ds

AS ROMA NEWS – Dopo le dichiarazioni di Rangnick, il tedesco esce definitivamente di scena per il ruolo di prossimo direttore sportivo della Roma. A crescere adesso sono le quotazioni di Michael Emenalo. Lo scrive in questi minuti il portale della Gazzetta dello Sport.

Dan e Ryan Friedkin infatti stanno cercando un profilo internazionale e lo renderà noto nelle prossime settimane. Il prescelto sarà quindi straniero. E il nome di Emenalo, ex dirigente del Chelsea, sta prendendo quota nelle ultime ore, riferisce Gazzetta.it.

Gli altri candidati in lizza sono Luis Campos, in rotta col Lille, e Jonas Boldt, che però un paio di giorni fa ha dichiarato pubblicamente di voler proseguire il suo percorso con l’Amburgo. Verità o strategia? Nei prossimi giorni il dubbio si chiarirà.

Fonte: Gazzetta.it