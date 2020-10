Rangnick: “Non sto trattando con la Roma. Voglio un club ambizioso in Germania o Inghilterra”

AS ROMA NEWS – Un altro direttore sportivo sembra uscire dalla corsa ad un ruolo da dirigente nella Roma. Stavolta è il turno di Ralf Rangnick, che ha smentito di essere in trattativa con il club giallorosso intervistato da El Pais.

“Non sto trattando con la Roma. Non riesco a immaginare di andare lì in questo momento. Penso che gli ultimi 14 anni, trascorsi tra Hoffenheim e Lipsia, hanno mostrato che io sia nel mio momento migliore e che rendo di più quando sono uno sviluppatore di club, più che un allenatore e basta“.

“La mia intenzione è quella di lavorare in un club tradizionale, che sia in Germania o in Inghilterra. Ma mi vedo anche lavorare come allenatore per un club ambizioso, subito in lotta per il titolo“, ha concluso Rangnick.

Fonte: El Pais