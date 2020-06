Ecco come Friedkin voleva comprare la Roma

AS ROMA NEWS – “Ecco come Friedkin voleva prendere la Roma”. Titola così l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport (A. Pugliese), e nell’articolo si racconta nel dettaglio l’offerta e le modalità di pagamento con cui il texano voleva subentrare a Pallotta alla guida del club.

La cifra messa sul piatto è nota: 575 milioni. Di questi, 125 milioni direttamente al closing, altri 52 nel corso dei successivi sei mesi, 85 entro la fine dell’anno per il consolidamento della prima squadra (e per la liquidità necessaria per far fronte alle questioni di cassa) e, infine, 300 milioni per la copertura del debito (oltre ad altri 13 che sarebbero andati a copertura delle partecipazioni minoritarie nell’attuale composizione societaria del club).

La proposta di Friedkin però è stata ritenuta inadeguata da Pallotta e tra le parti ora è calato il gelo. Per quanto filtri pessimismo tra le parti, non sono da escludere ritorni di fiamma. Intanto però una parte del tifo romanista già protesta: ieri sono apparsi striscioni contro Pallotta, Baldini e Baldissoni da parte della Sud.

Fonte: Gazzetta dello Sport