Ecco Dovbyk: la scelta dell’11 (per ora), l’abbraccio a De Rossi e quel milione e mezzo a cui ha rinunciato per la Roma

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Atterrato a Ciampino, come Romelu Lukaku l’estate scorsa. Ma a differenza del belga, Artem viene a Roma per restarci. L’ucraino è stato accolto da duecento tifosi che gli hanno riprodotto in scala quello che potrebbe succedere presto all’Olimpico.

Cori, urla, incitamenti, di fronte ai quali Dovbyk, con la mano sul cuore, si è molto emozionato, ringraziando con ampi gesti la sua nuova gente. Ad accompagnarlo a bordo di un volo privato da Girona allo scalo romano, l’agente Alex Liundovskyi, la Ceo giallorossa Lina Souloukou e il ds Florent Ghisolfi.

Poi l’ex Girona ha svolto le visite mediche e, nel pomeriggio, ha abbracciato Daniele De Rossi a Trigoria, l’uomo che per primo l’aveva intrigato al telefono dieci giorni fa parlandogli della grande opportunità rappresentata dalla Roma. Un’intesa al primo sguardo tra l’allenatore e il capocannoniere dell’ultima Liga, che ha scelto (per ora) la maglia numero 11. La nove infatti è al momento occupata da Tammy Abraham, che però resta in uscita.

Tra Artem e i giallorossi è stato subito amore. L’attaccante si era messo in testa che Roma e la Roma erano la scelta giusta per lui tanto da mettere di tasca sua il milione e mezzo che serviva per chiudere la trattativa tra il Girona e i giallorossi. L’attaccante aveva un accordo con il Girona tale che – in caso di una rivendita (come avvenuto con la Roma) – avrebbe avuto diritto a un milione e mezzo di euro. Dovbyk ha di sua spontanea volontà deciso di non far valere questo diritto in modo da accelerare la chiusura della trattativa.

