Abraham e Bove, ora la Roma cede

AS ROMA NEWS CALCIOMERCATO – Dopo gli acquisti di Soulè e Dovbyk che hanno riacceso l’entusiasmo della piazza romanista, ora si apre una fase nuova del mercato di Ghisolfi.

La Roma deve riprendere a operare qualche cessione toccasana per il bilancio ma anche per rimpolpare il budget che servirà a completare la rosa di De Rossi da qui a fine agosto. Con l’arrivo di Dovbyk dal Girona appare scontato l’addio di Tammy Abraham, dopo Dybala il giocatore che guadagna di più nella Roma.

Sono troppi i circa 5 milioni di euro netti a stagione per un giocatore destinato a fare la riserva. Tammy sa bene quali sono le intenzioni del club e dell’allenatore, e ha aperto alla cessione. Il Milan è la sua destinazione preferita, visto che dalla Premier si sono fatti avanti solo club minori.

Ora però è il momento di trattare: la Roma continua a chiedere 30 milioni di euro cash senza contropartite. I rossoneri invece preferirebbero inserire un calciatore nell’affare (l’unico gradita potrebbe essere Calabria) per abbassare i costi dell’affare. Altro problema da risolvere è la formula: il Milan ha intenzione di puntare su un prestito con diritto di riscatto, mentre Ghisolfi pretende almeno l’obbligo. Nelle prossime ore la trattativa è destinata a infiammarsi. Everton e West Ham restano nelle retrovie.

C’è poi un’altra pista da tenere d’occhio, e cioè quella che potrebbe portare Edoardo Bove alla Fiorentina. Il club toscano continua a considerare il centrocampista un colpo molto interessante per il presente e il futuro del club. La Roma, pur apprezzando il giocatore, non lo considera un titolare e quindi potrebbe decidere di sacrificarlo.

Le richieste, anche in questo caso, sono alte: 18-20 milioni di euro. I viola, che stanno considerando la cessione di Nico Gonzalez, corteggiato da Juventus e Atalanta, potrebbero farsi avanti molto presto dalle parti di Trigoria con un’offerta in mano per il giovane centrocampista giallorosso. Ghisolfi a quel punto sarebbe pronto a tornare sul mercato per completare la mediana col centrocampista box to box che ancora manca in rosa.

