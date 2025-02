Ecco il Porto: Omorodion lo spauracchio, Mora il talento, Tiago Djalò il giallorosso mancato per un soffio

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Stasera la Roma testerà le qualità del Porto al Do Dragao. Per la formazione di Anselmi, così come per i giallorossi, la partita di stasera è un crocevia fondamentale di una stagione deludente per un club abituato a dominare il proprio campionato. In classifica invece il Porto si trova soltanto al terzo posto, alle spalle di Sporting e Benfica, e a pari punto con il Braga.

Per la Roma lo spauracchio principale è senza dubbio il centravanti spagnolo Samu Omorodion Agheowa, che era stato trattato l’estate scorsa quando il cartellino apparteneva all’Atletico Madrid: Ghisolfi si sentì chiedere 40 milioni e si ritirò, strappando però Dovbyk proprio all’Atletico. Samu, classe 2004, è finito poi al Porto, che ne ha acquistato la metà del cartellino per 15 milioni. In stagione ha realizzato ben 18 gol, ma non segna dal 28 dicembre, guarda caso la partita dell’ultima vittoria in campionato della squadra.

La stellina della squadra è Rodrigo Mora, centrocampista offensivo classe 2007: a 17 anni, grazie alla rivoluzione generazionale in corso al Porto, è diventato titolare della squadra della sua città. Ha già segnato 3 gol in campionato. E’ un calciatore molto talentuoso e va seguito con attenzione, perché è stato elogiato ieri anche da Ranieri e perché due giorni fa ha detto: “Sono convinto che possiamo vincere l’Europa League“.

In difesa invece il titolare è quel Tiago Djalò che la scorsa estate era stato a un passo dal diventare giallorosso: l’ex Juventus svolse addirittura le visite mediche per la Roma, ma poi all’ultimo saltò tutto e l’affare non si fece. Ghisolfi, indeciso sul calciatore, aveva tentennato troppo facendo perdere la pazienza al calciatore, che fece ritorno a Torino. Il suo presente ora si chiama Porto, e stasera proverà a dimostrare ai capitolini di aver commesso un errore a non puntare su di lui.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Corriere dello Sport / La Repubblica / Il Messaggero