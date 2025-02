Roma, brivido Porto. Scatta l’ora di Pellegrini

AS ROMA NEWS – Gli undici del derby, gli undici dell’Eintracht, gli undici ai quali affiderebbe una finale. Ranieri sembra aver scelto la squadra dei titolarissimi per affrontare il primo round degli spareggi, scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport (R. Maida). Con Lorenzo Pellegrini subito protagonista, quindi, dopo tre panchine consecutive: resta da capire se la Roma si comporrà in un 3-5-2 oppure nel 3-4-2-1 ma la presenza del capitano invita a immaginare un misto dei due sistemi.

Paredes torna titolare dopo “la vacanza” concessa da Ranieri. E lo stesso accadrà a Hummels, che contro il Porto ha una tradizione immacolata: vi ha vinto due volte su due da capitano con il Borussia Dortmund, sempre nel 2016. Una anche al Dragao. Era anche quello un playoff di Europa League: magari la coincidenza aiuta la Roma a pensare positivo.

In definitiva i cambi di formazione rispetto alla vittoria di Venezia dovrebbero essere cinque: oltre a Pellegrini, Paredes e Hummels, tornano Saelemaekers a destra e Koné nel mezzo. Niente calcoli, anche se Hummels e Saelemaekers dovranno controllare i nervi in quanto diffidati.

Fonte: Corriere dello Sport