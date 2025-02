Le Fee, primo gol con il Sunderland nel 2 a 0 sul Luton (VIDEO)

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Dopo diverse ottime prestazioni con la maglia del Sunderland, con la quale sta giocando sempre titolare, per Enzo Le Fée è arrivato anche il primo gol in Championship.

Il francese ha segnato nel match vinto per 2 a 0 contro il Luton grazie a un tiro a giro di ottima fattura: assist di Hume per l’ex Roma che da sinistra rientra sul destro e trova una traiettoria imparabile. A chiudere i giochi ci pensa Isidor. Grazie a questa vittoria il Sunderland, quarto in classifica, resta in scia delle prime. Qui sotto il video del gol di Le Fee.

⚽️ GOAL: Enzo Le Fée 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Sunderland 1-0 Luton Townpic.twitter.com/encbKRgHG2 — Goals Xtra (@GoalsXtra) February 12, 2025