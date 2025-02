RANIERI: “Porto squadra di qualità, dovremo fare una gran partita”

AS ROMA NEWS – Alla vigilia dell’andata del playoff di Europa League sul campo del Porto, Claudio Ranieri risponde alle domande dei giornalisti nella consueta conferenza stampa prepartita. Queste le parole del tecnico giallorosso:

Quali sono i punti di forza del Porto? Cosa ha chiesto ai ragazzi?

“Il Porto è una squadra che ha un ottimo possesso di palla, grande qualità tecnica, prestano molto, vogliono riconquistare palla immediatamente, hanno dei giocatori molto ma molto interessanti, per cui dovremo fare veramente una gran partita”.

Sul match.

“La prima cosa è proprio essere super concentrati perché mi aspetto a un Porto molto arrembante, sorretto dai propri tifosi, per cui l’abbiamo visto, sappiamo come gioca, anche se sanno cambiare tipo di gioco, ma noi dobbiamo giocare come sappiamo, con grande intensità, con grande naturalezza oserei dire. Dobbiamo fare una partita casa, fuori casa, sì, 180 minuti, ma io voglio una Roma che giochi sia fuori che in casa alla stessa maniera. Stiamo lavorando proprio per questo. Ancora non siamo validi per come voglio io il calcio, però i ragazzi stanno lavorando molto per darmi quelle soddisfazioni che i tifosi della Roma vogliono e chiedono”.

Pellegrini lo considera ancora un titolare?

"Tutti i miei giocatori sono titolari, soprattutto adesso che andiamo ogni 3-4 giorni a giocare, per cui tutti sono titolari con me. È un giocatore importante, è un giocatore che stimo molto, per cui… Preferisco altri giocatori in determinati momenti della gara. So quello che mi può dare e quando capisco che me lo può dare al 100%, lui gioca".