SVILAR: “Mai pensato di andare via da Roma. Rinnovo? Abbiamo cominciato a parlarne la settimana scorsa”

NOTIZIE AS ROMA – Mile Svilar è protagonista, insieme al tecnico Claudio Ranieri, della conferenza stampa alla vigilia di Porto-Roma, gara di andata del playoff di Europa League. Queste le dichiarazioni del portiere giallorosso a poche ore dal match.

A distanza dall’esordio in Champions col Benfica di 7 anni fa, quanto ti senti leader di questa squadra?

“È cambiato tanto in 7 anni, io sono cambiato ed è cambiato tanto anche nella mia vita privata. Mi sento bene, penso solo al calcio e a vincere le partite. Sono grato alla Roma per avermi dato l’opportunità di farmi vedere nel calcio. Mi sento bene al momento”.

Avete iniziato a parlare del rinnovo?

“Sì, ne abbiamo iniziato a parlare la settimana scorsa ma non ci penso troppo. Penso solo al campo e per me il calcio è la cosa più importante”.

Dopo la partita col Como eri molto arrabbiato, c’è stato un momento in quella brutta fase in cui hai pensato di andar via dalla Roma?

“No (ride, ndr). Vivo molto la partita e a volte succede che un giocatore sbrocca e si arrabbia perché si perde. Pure in allenamento succede a volte. Quindi, assolutamente no”.

Interviene Ranieri: “E allora io non dovevo venire? È giusto che uno si incazzi e dica quello che deve dire. È tutto pro per la squadra, quando uno si arrabbia, fa e dice e sbatte la bottiglia. Poi bisogna vedere il modo e tutto. Magari si arrabbiassero di più, sarei molto contento”.

Che stadio ti aspetti? È come l’Olimpico che dà una mano alla squadra?

“Come l’Olimpico è difficile, ma è un ambiente caldo ed è bello. Non è come l’Olimpico. Non vedo l’ora di scendere in campo”.

Dal tuo punto di vista cambia qualcosa tra la difesa a 3 e a 4? Gollini come si sta inserendo?

“No. Come stava dicendo il mister, quando siamo concentrati è difficile farci gol sia a 3 sia a 4. Gollini si sta inserendo bene, è un ragazzo con l’energia giusta, lavora bene e ci serve questo nel nostro piccolo gruppo di portieri. Si è sentito subito a casa e questo fa bene”.