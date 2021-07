Ecco il resort di lusso dove alloggia la Roma: i Friedkin hanno pagato 400 mila euro (VIDEO)

AS ROMA NEWS – La Roma svolgerà i prossimi giorni del suo precampionato in ritiro in Portogallo, e più precisamente al resort Tivoli Carvoeiro in Algarve.

Si tratta di una struttura che affaccia sull’oceano Atlantico dotata di ogni confort tra cui campi da golf, piscine e spa. I Friedkin, rivela Jacopo Aliprandi del Corriere dello Sport su Twitter, hanno speso ben 400 mila euro per permettere alla squadra di alloggiare nell’hotel di lusso.

Gli allenamenti si svolgeranno invece allo Estadio Municipal di Bela Vista. Questo il video con le immagini del resort in cui stanno alloggiando i calciatori della Roma da questo pomeriggio.