Ecco la ripartenza a Trigoria: gruppi di 4 e docce in camera

NOTIZIE ROMA CALCIO – Appuntamento alle 9.30, ma non per tutti. Già, perché oggi a Trigoria si riparte ma i 28 giocatori a disposizione di Fonseca saranno divisi in tre gruppi, che si alleneranno individualmente nel corso della mattinata (al massimo 4 per volta).

I giocatori arriveranno con la mascherina, gli verrà misurata la temperatura e ognuno si spoglierà nella sua camera, dove poi farà anche la doccia, prima di tornare a casa. A spiegare la ripartenza è Maurizio Fanchini, uno dei preparatori atletici della Roma: “Faremo dei test per capire la loro condizione fisica. Dovremo stare attenti ai carichi di lavoro, per tipologia e intensità. Abbiamo creato programmi per stimolare gli aspetti aerobici e neuromuscolari. Ci sarà sicuramente un calo da gestire per forza, velocità e accelerazione. Oltre a tenere conto che l’isolamento sarà stato anche una buona fonte di stress“.

La speranza è quella poi di reintrodurre il pallone: “Alle esercitazioni con la corsa si può abbinare l’utilizzo della palla: non c’è problema se un giocatore palleggia o corre con la palla dribblando una sagoma per poi tirare in porta. Quando si giocherà poi ci comporteremo come nel periodo delle coppe europee: ottimizzando il recupero di chi giocherà spesso e tenendo allenato chi giocherà di meno“.

Fonte: Gazzetta dello Sport