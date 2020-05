Roma e Arsenal trattano per Mkhitaryan: i Gunners potrebbero partecipare al pagamento dello stipendio dell’armeno

AS ROMA NEWS – La Roma sta trattando con l’Arsenal per riscattare Henrikh Mkhitaryan. Il calciatore armeno, riferisce in questi minuti espn.com, vuole restare in Italia e non rientra nei piani di Mikel Arteta per il prossimo anno.

I giallorossi non sono disposti ad eguagliare lo stipendio che percepiva ai Gunners. La soluzione potrebbe essere uno sconto sul prezzo totale del trasferimento (circa 10 milioni di sterline) o una partecipazione dell’Arsenal al pagamento dello stipendio del calciatore.

Fonte: espn.com