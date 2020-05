Coronavirus, un giocatore del Torino trovato positivo. Guarito Dybala

ALTRE NOTIZIE – Nuovo caso di Coronavirus in Serie A: un calciatore del Torino è risultato positivo al test per il Covid-19. Lo rende noto la società granata tramite un tweet, senza però svelare l’identità del giocatore, attualmente in quarantena:

“Nel corso dei primi esami medici effettuati ai calciatori del Torino FC, è emersa una positività al COVID-19. Il calciatore, attualmente asintomatico, è stato posto immediatamente in quarantena e verrà costantemente monitorato”.

Buone notizie invece in casa Juventus: Paulo Dybala è finalmente risultato negativo all’ultimo controllo effettuato.