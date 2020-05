La Roma accelera per Tomiyasu: offerti 1,5 milioni più i cartellini di Jesus e Riccardi

AS ROMA CALCIOMERCATO NEWS ULTIME – Dopo i primi contatti tra Roma e Bologna che risalgono a un mese fa per Takehiro Tomiyasu, da qualche giorno c’è stata una forte impennata di telefonate tra Petrachi e Sabatini per iniziare a intavolare una trattativa.

Lo riferisce in questi minuti il portale “Calciomercato.com”. Per avere il terzino giapponese di 21 anni i giallorossi hanno messo sul piatto 1,5 milioni di euro e sono disposti a far rientrare nell’operazione anche Juan Jesus e Riccardi.

Fonte: Calciomercato.com