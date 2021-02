Ecco la Roma anti Juve: 3-5-2 con Cristante a centrocampo. Ma Fonseca è tentato dall’attacco pesante

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – L’infermeria in casa Roma è ancora piuttosto piena: Pedro anche ieri non ha lavorato in gruppo e resta in forte dubbio per la partita di sabato. Se anche oggi lo spagnolo non riuscirà a tornare ad allenarsi regolarmente, è da considerarsi out per la partita contro la Juventus.

Non saranno disponibili nemmeno Pellegrini, squalificato, e Smalling, alle prese con un problema al flessore accusato durante Roma-Verona. Difficile immaginare che El Shaarawy possa essere considerato abile e arruolato da Fonseca, ma una sua convocazione simbolica, scrive oggi Il Tempo (E. Zotti), non è da escludere.

Out Reynolds, indietro di condizione: il suo obiettivo è di strappare una convocazione entro la fine della stagione. Contro la Juventus dunque Fonseca è orientato a confermare il 3-5-2, con Cristante inserito a centrocampo al posto dello squalificato Pellegrini. La coppia d’attacco dovrebbe essere quella ammirata contro il Verona e formata dunque da Mkhitaryan e Borja Mayoral.

Stando a quanto racconta oggi il Corriere della Sera (G. Piacentini), Fonseca però sarebbe tentato anche da un attacco pesante: il rientro in gruppo di Dzeko lo starebbe spingendo a valutare anche l’ipotesi di un 3-4-1-2 con il bosniaco schierato insieme a Mayoral e con Mkhitaryan alle loro spalle. Una soluzione super-offensiva.

Fonte: Il Tempo / Corriere della Sera