Mayoral è un cecchino: segna come Shevchenko. E ora la Roma fiuta l’affarone…

NOTIZIE ROMA CALCIO – Nel calcio non è vera la storia delle porte scorrevoli, scrive oggi il Corriere dello Sport (R. Maida). Le porte sono sempre ferme, hanno sempre la stessa misura. Basta inquadrarle. Borja Mayoral ha sbagliato la mira nel giorno peggiore, quel Roma-Spezia di Coppa Italia che ha gettato nel caos i giallorossi.

A quel punto però lo spagnolo ha recuperato le vecchie abitudini che secondo Zidane, al Real Madrid, aveva la media di “un tiro, un gol”. Nessuno, nemmeno la Roma, avrebbe potuto immaginare un ambientamento così facile e un’efficienza così costante. E così Borja ha ingranato una marcia da record: 6 gol nelle prime 5 partite da titolare in Serie A, eguagliando un illustre pioniere come Andrij Shevchenko.

Adesso la Roma fiuta l’affarone: secondo gli accordi con il Real Madrid, dopo il prestito biennale firmato in autunno, Tiago Pinto può riscattarlo a giugno per “soli” 15 milioni oppure aspettare un anno e conservare comunque il diritto di acquisto per 20. Cifre abbordabili per una punta così giovane.

Fonte: Corriere dello Sport